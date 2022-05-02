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51 минуту назад

Мощные лесные пожары охватили Красноярский край: что известно к этому часу

РИА "ФедералПресс"иещё 5

В Минусинском районе Красноярского края пожар охватил 250 гектар леса. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС по региону.

Сильные пожары охватили Красноярский край
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Красноярском крае на данный момент действует 12 природных пожаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Минусинском районе, где горит трава на площади 40 га и действует лесной пожар на площади 250 га вблизи населенного пункта Знаменка», – говорится в сообщении ведомства.

Тушение пожара осложняют порывы ветра до 15 метров в секунду. На данный момент к ликвидации возгорания привлекли 236 человек, вертолет Ми-8 и 61 единицу спасательной техники. Кроме того, из Красноярска направили гидросамолет Бе-200.

По словам начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина, в районе населенных пунктов Тагарское, Кривинское, Знаменка и Лугавское действуют ландшафтные пожары с переходом на лесную зону. Наиболее сложная ситуация в Знаменке, туда были стянуты значительные подразделения сил МЧС России.

Из-за угрозы распространения пожара спасатели готовятся к эвакуации жителей сел Знаменка и Лугавское, для этого задействовано 20 автобусов.

Ранее из-за пожаров был перекрыт участок федеральной трассы «Енисей». В настоящее время трассу на Лугавское в Минусинском районе Красноярского края открыли, проезд к Знаменке по-прежнему закрыт, сообщает НГС.24.

Лисин отметил, что сейчас проводятся работы по задержанию виновников пожара. Также готовятся иски на возмещение ущерба всем пострадавшим от стихии.

Около 20:00 по местному времени в ГУ МЧС по Красноярскому краю заявили, что угроза от пожаров в Минусинском районе снята для поселений. Продолжается ликвидация возгорания.

Происшествия,Игорь Лисин,МЧС России,
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