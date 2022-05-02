В Ереване задержали 125 участников участников протеста

Правоохранители задержали 125 оппозиционных активистов, перекравших центральные улицы Еревана . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Еревана.

«По состоянию на 09.40 (08.40 мск) в участки полиции были доставлены 125 участников акции», — заявили в полиции.

1 мая в Ереване проходил масштабный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Протестующие собрались на площади Франции. Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян , высказался о ситуации с Нагорным Карабахом.

Протесты оппозиционных сил продолжаются в Армении с 25 апреля. В них принимают участие сторонники блока второго президента республики Роберта Кочаряна «Армения», Республиканской партии Армении и парламентского блока «Честь имею» Артура Ванецяна. Митингующие заявляют, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».