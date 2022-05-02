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52 минуты назад

В Ереване задержали 125 участников участников протеста, перекрывших улицы

Газета.Ru

Правоохранители задержали 125 оппозиционных активистов, перекравших центральные улицы Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Еревана.

В Ереване задержали 125 участников участников протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 09.40 (08.40 мск) в участки полиции были доставлены 125 участников акции», — заявили в полиции.

1 мая в Ереване проходил масштабный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Протестующие собрались на площади Франции. Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, высказался о ситуации с Нагорным Карабахом.

Утром 2 мая митингующие перекрыли центральные улицы столицы Армении, начались задержания.

Протесты оппозиционных сил продолжаются в Армении с 25 апреля. В них принимают участие сторонники блока второго президента республики Роберта Кочаряна «Армения», Республиканской партии Армении и парламентского блока «Честь имею» Артура Ванецяна. Митингующие заявляют, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

Происшествия,Артур Ванецян,Роберт Кочарян,Республиканская партия США,
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