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37 минут назад

В одном из торговых центров под Белгородом произошло возгорание в магазине

ТАССиещё 3

Пожар возник в одном из магазинов торгового центра в поселке Таврово Белгородского района, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Белгородской области в понедельник.

В торговом центре под Белгородом произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вещи горят в одном из помещений магазина, есть задымление на кровле, площадь пока уточняется. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, идет ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Информация о возгорании поступила в 20:04, на место пожара выехали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и специализированной пожарно-спасательной части.

Происшествия,Безопасность,
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