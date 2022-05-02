В торговом центре под Белгородом произошел пожар

Пожар возник в одном из магазинов торгового центра в поселке Таврово Белгородского района, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Белгородской области в понедельник.
"Вещи горят в одном из помещений магазина, есть задымление на кровле, площадь пока уточняется. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, идет ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.
Информация о возгорании поступила в 20:04, на место пожара выехали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и специализированной пожарно-спасательной части.