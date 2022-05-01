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19 минут назад

Старовойт назвал причину повреждения ж/д моста в Курской области

News.ru

Глава Курской области Роман Старовойт подтвердил, что частичное обрушение железнодорожного моста в регионе произошло в результате диверсии. По данному факту было заведено уголовное дело, детали предоставят общественности после расследования.

Губернатор Курской области назвал причину обрушения железнодорожного моста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. <...> Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться, — заявил губернатор.

Об инциденте с железнодорожным мостом стало известно сегодня днём. По информации Старовойта, частичное обрушение было обнаружено на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор: ветка, на которой произошло обрушение, использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате диверсии нет.

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Происшествия,Роман Старовойт,
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