Губернатор Курской области назвал причину обрушения железнодорожного моста

Глава Курской области Роман Старовойт подтвердил, что частичное обрушение железнодорожного моста в регионе произошло в результате диверсии. По данному факту было заведено уголовное дело, детали предоставят общественности после расследования.

Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. <...> Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться, — заявил губернатор.

Об инциденте с железнодорожным мостом стало известно сегодня днём. По информации Старовойта, частичное обрушение было обнаружено на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор: ветка, на которой произошло обрушение, использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате диверсии нет.