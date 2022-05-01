Трое мужчин подрались в столичном метро

Сегодня в московском метро в вагоне поезда, следовавшего по Сокольнической линии, подрались трое мужчин. По предварительной информации, причиной конфликта, переросшего в драку, стала агрессивная реакция одного из мужчин на замечание по поводу неадекватного поведения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене уже задержали всех трех участников драки. Задержанные - мужчины 28, 31 и 34 лет. В настоящее время они находятся в отделе полиции, куда их доставили для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось об инциденте со стрельбой, произошедшем в кафе на Новом Арбате. В заведение пришел посетитель с собакой, на которой не было намордника. На этой почве между сотрудником кафе и гостем завязался конфликт, в результате чего пришлось вызывать полицию. Однако когда правоохранители зашли в кафе, посетитель науськал на них своего пса. Полицейские применили табельное оружие, выстрелив вверх.