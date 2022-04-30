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13 минут назад

Появились кадры со спешащей во львовское бомбоубежище Анджелиной Джоли

Газета.Ru

В сети появились кадры, на которых видно, как актриса и посол управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли при звуках воздушной тревоги во Львове торопится в бомбоубежище. Соответствующую видеозапись разместил на своей странице в Twitter журналист-расследователь проекта Bellingcat (СМИ-иноагент по решению Минюста) Христо Грозев.

На видео видно, как Джоли в окружении своей команды и сопровождающих ее украинцев выбегает из здания на улицу и следует туда, куда ей говорят. На записи можно услышать заданный по-английски вопрос «Вам страшно?», а также ответ «Нет-нет. Я в порядке».

Не заметивший Джоли в кофейне украинский мальчик стал мемом

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли приехала на Украину во Львов. На видео актриса заходит в одну из местных кофеен и дает автограф посетительнице. Пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джунга Гедини-Уильямс объяснила, что актриса отправилась на Украину по собственной инициативе.

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