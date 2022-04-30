В Курской области заявили об обстреле КПП со стороны Украины

Пункт пропуска Крупец в Курской области обстрелян со стороны Украины минометным огнем. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"По пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Губернатор добавил, что ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена.
Пункт пропуска соединяет Рыльский район региона с Сумской областью Украины. Глава региона 29 апреля сообщил об обстреле пункта пропуска в приграничном Рыльском районе, 23 апреля подвергся минометному обстрелу со стороны Украины пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе Курской области.