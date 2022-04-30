Взявший в заложники ребенка в Чите мужчина задержан

Сотрудники экстренных служб в Чите спасли трехлетнего ребенка, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный мужчина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места происшествия.

Фото: ТАСС ТАСС

Сотрудники вынесли ребенка из дома и поместили в реанимобиль.

В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю сообщили о задержании мужчины, удерживавшего в заложниках ребенка.

"В результате комплекса проведенных мероприятий мужчина был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. В ближайшее время гражданин будет доставлен в отдел полиции для разбирательства. Ребенок 2019 года рождения передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.

Следственными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".

Оцепление на месте происшествия - во дворе 10-этажного дома на Украинском бульваре в центре Читы - в настоящее время снято.

О состоянии ребенка

Трехлетний ребенок, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный житель Читы, не пострадал. Об этом сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

"В результате никто не пострадал. Малолетний мальчик с матерью сейчас, с ними работают медработники. <…> Психологическую помощь ему окажут", - сказал Марков, отметив, что мужчина, удерживавший ребенка, также не пострадал.