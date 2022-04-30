В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Ребенка, которого удерживал вооруженный мужчина в Чите, освободили

ТАССиещё 8

Сотрудники экстренных служб в Чите спасли трехлетнего ребенка, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный мужчина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места происшествия.

Взявший в заложники ребенка в Чите мужчина задержан
Фото: ТАССТАСС

Сотрудники вынесли ребенка из дома и поместили в реанимобиль.

В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю сообщили о задержании мужчины, удерживавшего в заложниках ребенка.

"В результате комплекса проведенных мероприятий мужчина был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. В ближайшее время гражданин будет доставлен в отдел полиции для разбирательства. Ребенок 2019 года рождения передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.

Следственными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".

Оцепление на месте происшествия - во дворе 10-этажного дома на Украинском бульваре в центре Читы - в настоящее время снято.

О состоянии ребенка

Трехлетний ребенок, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный житель Читы, не пострадал. Об этом сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

"В результате никто не пострадал. Малолетний мальчик с матерью сейчас, с ними работают медработники. <…> Психологическую помощь ему окажут", - сказал Марков, отметив, что мужчина, удерживавший ребенка, также не пострадал.

"В течение нескольких часов шли переговоры с мужчиной, в том числе были подключены сотрудники регионального управления ФСБ. На переговоры он не пошел, в результате сотрудники спецподразделений провели штурм, злоумышленник задержан, он доставлен в следственный отдел, с ним работают следователи, - отметил Марков. - В ближайшее время будет проведено медосвидетельствование, проводится осмотр места происшествия".

Происшествия,Егор Марков,Следственный комитет,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители