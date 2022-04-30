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7 минут назад

Стала известна причина ЧП на Сахалинской ГРЭС-2

Елена Прошина

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале, что причиной пожара на ГРЭС стало повреждение маслопровода. Об этом пишет РИА «Новости».

Стала известна причина ЧП на Сахалинской ГРЭС-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр энергетики региона Михаил Гузенко и первый заместитель генерального директора, главный инженер "Сахалинэнерго" Павел Яковлев отчитались мне о ситуации на Сахалинской ГРЭС-2. Они доложили, что возгорание произошло в турбинном отделении второго энергоблока из-за повреждения маслопровода, находящегося под высоким давлением», - рассказал он.

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован

Валерий Лимаренко подчеркнул, что в результате пожара, площадь которого составила 200 квадратных метров, временно потеряна половина общей мощности станции. Но первый энергоблок снова запустят через несколько дней. В полном объеме нанесенные станции повреждения будут устранены к осенне-зимнему периоду.

Отмечается, что население не ощутило перебоев в подаче электричества, так как недостающие мощности перебросили с Сахалинской ТЭЦ-1.

Происшествия,Валерий Лимаренко,Павел Яковлев,Сахалинэнерго,
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