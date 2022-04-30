Губернатор заявил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область

Глава Брянской области Александр Богомаз на своей странице в соцсети VK сообщил, что российские средства ПВО в субботу 30 апреля обнаружили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зенитчики не допустили его проникновения на территорию региона, но при отражении атаки два украинских снаряда все же попали по населенному пункту. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», - отметил губернатор.

Глава региона рассказал, что взрывы снарядов повредили обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.

Отмечается, что пострадавших среди местных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.