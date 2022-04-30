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38 минут назад

Губернатор заявил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область

Елена Прошина

Глава Брянской области Александр Богомаз на своей странице в соцсети VK сообщил, что российские средства ПВО в субботу 30 апреля обнаружили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зенитчики не допустили его проникновения на территорию региона, но при отражении атаки два украинских снаряда все же попали по населенному пункту. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», - отметил губернатор.

В Брянской области заявили об обстреле погранпункта ФСБ со стороны Украины

Глава региона рассказал, что взрывы снарядов повредили обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.

Отмечается, что пострадавших среди местных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Агентство напомнило, что в приграничных регионах введен желтый (средний из трех) уровень террористической опасности. Это вызвано тем, что в результате обстрелов со стороны Украины пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

Происшествия,Видео,Александр Богомаз,ФСБ,
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