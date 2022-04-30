Мощный пожар вспыхнул на Сахалинской ГРЭС

На Сахалине на электростанции ГРЭС-2 произошел пожар, сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС по региону.

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По данным спасателей, произошло возгорание турбогенератора в технологическом здании. Из-за этого специалистам пришлось остановить технологический процесс в турбогенераторе. Недостающую мощность вырабатывает Сахалинская ТЭЦ-1.

По данным МЧС, в результате пожара пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников ГРЭС. В борьбе с огнем участвуют 14 пожарных и пять единиц техники. К тушению привлечен вертолет.

Как заявил губернатор области Валерий Лимаренко, произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт.

«По моему распоряжению главное Управление МЧС России по Сахалинской области оперативно готовит вертолет для привлечения к тушению пожара на ГРЭС-2», – сказал глава региона.

По данным местных СМИ, пламя разгорелось с новой силой, огонь перекинулся на кровлю.