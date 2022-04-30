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1 час назад

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован

Газета.Ruиещё 15

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован
Фото: кадр видеокадр видео

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — написал Лимаренко, не приводя иных подробностей.

Утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар. Ситуация находится под личным контролем главы региона.

По предварительным данным, возгорание произошло во втором блоке. Горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. Пострадавших нет.

Мощный пожар вспыхнул на Сахалинской ГРЭС

По данным местных СМИ, накануне на ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. Пожар никак не повлиял на электроснабжение острова — оно осуществляется в полном объеме.

Происшествия,Валерий Лимаренко,
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