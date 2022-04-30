Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — написал Лимаренко, не приводя иных подробностей.
Утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар. Ситуация находится под личным контролем главы региона.
По предварительным данным, возгорание произошло во втором блоке. Горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. Пострадавших нет.
По данным местных СМИ, накануне на ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. Пожар никак не повлиял на электроснабжение острова — оно осуществляется в полном объеме.