Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

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«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — написал Лимаренко, не приводя иных подробностей.

Утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар. Ситуация находится под личным контролем главы региона.

По предварительным данным, возгорание произошло во втором блоке. Горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. Пострадавших нет.