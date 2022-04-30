Усадьба постройки конца XIX века загорелась в Петербурге

Пожар произошел на деревянной даче конца XIX века в городе Ломоносов на юге Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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Здание "Главный дом", входящее в ансамбль "Дача Максимова", является объектом культурного наследия. По данным ведомства, в результате горения постройка обрушилась.

В МВД по Петродворцовому району направлено заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, либо выявленных объектов культурного наследия".

Как уточнили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:34, в 18:46 возгорание было локализовано.

"Происходило горение на площади 600 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", – говорится в сообщении.