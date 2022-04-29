В Брянской области заявили об обстреле погранпункта ФСБ со стороны Украины

Повреждены оказались сети водо- и электроснабжения. В настоящее время проведены работы по их восстановлению. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории.