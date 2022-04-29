В Брянской области заявили об обстреле погранпункта ФСБ со стороны Украины

Погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка Брянской области был обстрелян со стороны Украины. В результате обстрела никто не пострадал. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал губернатор.
Повреждены оказались сети водо- и электроснабжения. В настоящее время проведены работы по их восстановлению. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории.
Напомним, утром 29 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пункта пропуска в селе Крупец Рыльского района. Ответным огнем пограничников и военных огневые точки были подавлены. В результате обстрела никто не пострадал.