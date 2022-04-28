Токсичные облака пены обрушились на город в Колумбии

В городе Москере в Колумбии ядовитая пена угрожает здоровью местных жителей. Токсичные облака огромных размеров летают по улицам населенного пункта и наносят ущерб окружающей среде и всем, кто подвергается ее воздействию. Об этом сообщает издание Albawaba.com.

Присутствующие в загрязнении поверхностно-активные вещества и фосфаты, которые также часто встречаются в бытовых моющих средствах, при смешивании с водой вызывают пенообразование

Токсичные облака огромных размеров летают по улицам населенного пункта и наносят ущерб окружающей среде и всем, кто подвергается ее воздействию

Причиной такого явления стало загрязнение местной реки. Гнилостная пена образуется при попадании в воду плохо очищенных или неочищенных сточных вод. Присутствующие в загрязнении поверхностно-активные вещества и фосфаты, которые также часто встречаются в бытовых моющих средствах, при смешивании с водой вызывают пенообразование.