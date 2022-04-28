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13 минут назад

Токсичные облака пены обрушились на город в Колумбии

Александр Котлеткин

В городе Москере в Колумбии ядовитая пена угрожает здоровью местных жителей. Токсичные облака огромных размеров летают по улицам населенного пункта и наносят ущерб окружающей среде и всем, кто подвергается ее воздействию. Об этом сообщает издание Albawaba.com.

1/8 В городе Москере в Колумбии ядовитая пена угрожает здоровью местных жителей
Фото: Reuters
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2/8 Токсичные облака огромных размеров летают по улицам населенного пункта и наносят ущерб окружающей среде и всем, кто подвергается ее воздействию
Фото: Reuters
3/8 Причиной такого явления стало загрязнение местной реки
Фото: Reuters
4/8 Гнилостная пена образуется при попадании в воду плохо очищенных или неочищенных сточных вод
Фото: Reuters
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5/8 Присутствующие в загрязнении поверхностно-активные вещества и фосфаты, которые также часто встречаются в бытовых моющих средствах, при смешивании с водой вызывают пенообразование
Фото: Reuters
6/8 Ядовитая пена на улицах города Москера
Фото: Reuters
7/8 Ядовитая пена на улицах города Москера
Фото: Reuters
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8/8 Ядовитая пена на улицах города Москера
Фото: Reuters

Причиной такого явления стало загрязнение местной реки. Гнилостная пена образуется при попадании в воду плохо очищенных или неочищенных сточных вод. Присутствующие в загрязнении поверхностно-активные вещества и фосфаты, которые также часто встречаются в бытовых моющих средствах, при смешивании с водой вызывают пенообразование.

Происшествия,Фото,
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