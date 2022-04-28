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1 час назад

Google оштрафовали на 3 млн за клип Моргенштерна

ТАССиещё 11

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда, где слушается дело.

Google оштрафовали на 3 млн за клип Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Признать компанию Google виновной по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - говорится в решении судьи судебного участка № 422 Таганского района Тимура Вахрамеева.

Происшествия,Google,
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