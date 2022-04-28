Google оштрафовали на 3 млн за клип Моргенштерна

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда, где слушается дело.
"Признать компанию Google виновной по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - говорится в решении судьи судебного участка № 422 Таганского района Тимура Вахрамеева.