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7 минут назад

Экс-губернатор Сахалинской области получил 15 лет колонии

Алиса Селезнёва

Суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южно-Сахалинского горсуда пишет ТАСС.

Экс-глава Сахалинской области осужден на 15 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Присудили 15 лет в колонии строгого режима и 500 млн штрафа», - пояснил представитель судебной инстанции.

Суд рассмотрел дело о создании орггруппы на выборах в городскую думу Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году. По версии следствия, потенциальные кандидаты в депутаты от «Единой России» отдавали от 2 до 10 млн рублей на предвыборную кампанию бывшему мэру Южно-Сахалинска Андрею Лобкину, а тот передавал деньги Александру Хорошавину. Всего, как утверждает следствие, было получено более 100 млн рублей. Защита получение денег экс-главой региона отрицает, пишет Sakhalin.info.

Александр Хорошавин был арестован в марте 2015 года и почти сразу отстранен от должности. В 2018 году он уже был признан судом виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и приговорен к 13 годам колонии.

Происшествия,Андрей Лобкин,Александр Хорошавин,Единая Россия,
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