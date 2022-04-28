Экс-глава Сахалинской области осужден на 15 лет

Суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южно-Сахалинского горсуда пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Присудили 15 лет в колонии строгого режима и 500 млн штрафа», - пояснил представитель судебной инстанции.

Суд рассмотрел дело о создании орггруппы на выборах в городскую думу Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году. По версии следствия, потенциальные кандидаты в депутаты от «Единой России» отдавали от 2 до 10 млн рублей на предвыборную кампанию бывшему мэру Южно-Сахалинска Андрею Лобкину, а тот передавал деньги Александру Хорошавину. Всего, как утверждает следствие, было получено более 100 млн рублей. Защита получение денег экс-главой региона отрицает, пишет Sakhalin.info.