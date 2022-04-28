Экс-глава Сахалинской области осужден на 15 лет

Суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии по второму коррупционному делу. Об этом сообщает ТАСС.

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Экс-главе региона также назначили штраф в размере 500 миллионов рублей.

12 сентября 2019 года Верховный суд РФ отменил арест Хорошавина начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Однако на положении экс-губернатора решение не сказалось из-за вступившего в силу приговора.

9 февраля 2018 года Хорошавина признали виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. В апреле 2019 года Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на приговор.