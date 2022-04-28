Нелегальные краснокнижные животные и птицы в торговом центре попали на видео

В торговом центре Фрунзенского района Санкт-Петербурга обнаружили шесть розовых фламинго, три индийских дикобраза и три султанки, на которых у владельцев нет разрешения. Видео публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».

На найденных в зоопарке одного из ТЦ Петербурга животных и птиц, занесенных в красную книгу, нет специализированного разрешения на содержание и разведение редких видов.