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54 минуты назад

Сбивший человека водитель каршеринга задержан

Вероника Полынина

Водителя, сбившего пешехода на Мытной улице в Москве, задержали. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Сбивший человека водитель каршеринга задержан
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Водитель 1988 г.р. задержан и доставлен в ОМВД по Даниловскому району. В момент инцидента в автомобиле также находился пассажир - мужчина 1995 г.р.», - говорится в сообщении.

Агентство «Москва» отмечает, что водитель и пассажир прятались в подъезде жилого дома.

В прокуратуре взяли на контроль установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения.

Напомним, вечером в среду, 27 апреля, в центре Москвы автомобиль выехал на тротуар и сбил человека. На записи с камер наблюдения видно, что автомобиль двигался по проезжей части, сильно виляя из стороны в сторону, а затем совершил крутой маневр и заехал на тротуар, где сбил пешехода.

В результате наезда пострадал 39-летний мужчина. Его госпитализировали с переломом руки и черепно-мозговой травмой.

Автомобиль, совершивший наезд на пешехода, нашли припаркованным на соседней улице в 800 метрах от места происшествия. Транспортное средство принадлежит каршеринговой компании.

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