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36 минут назад

В Армении сопровождавший кортеж Пашиняна автомобиль насмерть сбил беременную женщину

RT на русскомиещё 1

В Армении автомобиль, сопровождавший кортеж премьер-министра республики Никола Пашиняна насмерть сбил беременную женщину, не остановившись после этого. Информацию подтвердил в соцсетях заместитель руководителя аппарата премьера Армении Тарон Чахоян.

По словам Чахояна, в момент ДТП автомобиль Пашиняна находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия и момент аварии из его машины виден не был.

«Машина премьер-министра проехала место аварии через несколько секунд после происшествия. В течение этого времени премьер не знал и не мог знать, что конкретно произошло», — приводит РИА Новости заявление чиновника.

По его словам, Пашинян, увидев лежавшую женщину, поручил вызвать скорую помощь и выяснить, что произошло.

Также он заявил, что премьер Армении узнал об аварии с машиной батальона сопровождения дорожной полиции, когда доехал до Национального собрания. Отмечается, что после этого он «дал соответствующие распоряжения министру здравоохранения и правоохранителям».

По его словам, Пашинян провёл телефонный разговор с отцом погибшей Соны Мнацаканян, выразив соболезнования и заверив, что будет проведено объективное расследование произошедшего.

В октябре 2021 года автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме, серьёзных травм не зафиксировано.

Происшествия,Видео,Джозеф Байден,ГИБДД,
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