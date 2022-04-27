На знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели дело

На знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова возбудили дело о реабилитации нацизма, сообщает РИА «Новости». Причиной стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обвинение предъявлено Аскерову по четвертой части статьи 354.1 УК РФ, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В своем посте Аскеров назвал Жукова вором, заявив, что тот якобы «вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования».