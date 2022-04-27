Умер осужденный за госизмену ученый Роман Ковалев

Российский ученый Роман Ковалев умер в Москве после продолжительной болезни. У него был рак четвертой степени. 11 апреля Лефортовский суд Москвы освободил Ковалева от отбывания наказания по состоянию здоровья. Он пробыл на свободе около двух недель, отмечает РИА Новости.
Ковалев был заместителем заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Он ученик и коллега другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад.
Против них было возбуждено уголовное дело в 2019 году. Следствие считало, что Кудрявцев отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), с которым у ЦНИИмаша был совместный проект. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Он скончался в апреле 2021 года в возрасте 77 лет.
Дело Ковалева было выделено в отдельное производство, в июне 2020 года Мособлсуд приговорил его к семи годам лишения свободы.