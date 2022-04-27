Умер осужденный за госизмену ученый Роман Ковалев

Российский ученый Роман Ковалев умер в Москве после продолжительной болезни. У него был рак четвертой степени. 11 апреля Лефортовский суд Москвы освободил Ковалева от отбывания наказания по состоянию здоровья. Он пробыл на свободе около двух недель, отмечает РИА Новости.

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Ковалев был заместителем заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Он ученик и коллега другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад.

Против них было возбуждено уголовное дело в 2019 году. Следствие считало, что Кудрявцев отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), с которым у ЦНИИмаша был совместный проект. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Он скончался в апреле 2021 года в возрасте 77 лет.