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53 минуты назад

Опубликовано видео пожара в ресторане «Тамада» в Ростове-на-Дону

Александр Кузьмин

Пожар произошел в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. По данным Telegram-канала IZ.RU, в чьем распоряжении оказалось видео с места происшествия, речь идет о заведении «Тамада».

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

«В 09:20 в ОДС Главного управления МЧС России по Ростовской области поступила информация о пожаре в Ресторане «Тамада» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 1д», – указано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что пожару был присвоен второй повышенный ранг. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. О пострадавших информации пока нет.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС России,
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