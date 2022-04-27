Пожар произошел в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. По данным Telegram-канала IZ.RU, в чьем распоряжении оказалось видео с места происшествия, речь идет о заведении «Тамада».
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.
«В 09:20 в ОДС Главного управления МЧС России по Ростовской области поступила информация о пожаре в Ресторане «Тамада» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 1д», – указано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что пожару был присвоен второй повышенный ранг. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. О пострадавших информации пока нет.