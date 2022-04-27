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5 минут назад

ФСБ заявила о задержанных в РФ «сторонниках украинского нацизма»

Мария Иванова

В ФСБ заявили о задержании двух граждан России, которые были «сторонниками украинского нацизма» и готовили диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белгороде задержали россиян при подготовке диверсии
Фото: ТАССТАСС

В ФСБ сообщили, что россияне были задержаны в Белгороде. Их подозревают в подготовке диверсий на белгородских железных дорогах, по которым передвигаются составы с военной техникой.

Россияне стали фигурантами дела, возбужденного по статьям 30 и 281 УК РФ (подготовка к взрыву, поджогу или иным действиям, направленным на разрушение или повреждение <…> транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ).

В ФСБ заявили, что задержанные также отправляли на украинский портал «Миротворец» данные о российских военных на Украине.

В спецслужбе отметили, что подозреваемые уже дают признательные показания.

«С начала боевых действий на Украине мы заняли антироссийскую позицию и искали методы противодействия Вооруженным силам Российской Федерации на территории нашей области. Я начал на карте смотреть, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение железнодорожного пути и методы выведения его из строя», - заявил один из них.

Другой рассказал, что они хотели выкручивать винты и ослаблять крепежи путей.

ФСБ задержала в российском регионе сторонника террористов

12 апреля ФСБ сообщила о задержании в Москве сторонника «Правого сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация), который готовил диверсии на объектах критической инфраструктуры.

По данным ФСБ, с 2017-го по 2019 год этот человек служил в украинской армии и окончил курсы диверсионной подготовки. В 2019-м он получил украинское гражданство, а в январе 2022 года вернулся в Россию.

12 апреля ФСБ сообщила о задержании в Москве сторонника «Правого секторА» (запрещенная в РФ экстремистская организация), который готовил диверсии на объектах критической инфраструктуры. - опечатка секторА надо

Происшествия,Правый сектор,ФСБ,
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