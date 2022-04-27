Раскрыты новые подробности о напавшем на детсад под Ульяновском

Telegram-канал «112» утверждает, что Руслана Ахтямова, устроившего стрельбу в ульяновском детсаду, научили стрелять благодаря уговорам его родителей. Они якобы убедили пенсионера Александра Дронина обучать их сына, скрыв, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам жены убитого пенсионера, Ахтямов планировал купить собственное ружье.

26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в ульяновском поселке Вешкайма, убил двоих детей и воспитательницу, а затем покончил с собой. Перед этим он застрелил мужчину, которому принадлежало ружье, и ранил воспитательницу.

В убийце опознали 26-летнего Руслана Ахтямова. Утром 26 марта он вместе со своим соседом, 68-летним Александром Дрониным отправился пристреливать ружье Дронина. Тело пенсионера позже нашли неподалеку от детского сада.