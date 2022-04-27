Раскрыты новые подробности о напавшем на детсад под Ульяновском

Telegram-канал «112» утверждает, что Руслана Ахтямова, устроившего стрельбу в ульяновском детсаду, научили стрелять благодаря уговорам его родителей. Они якобы убедили пенсионера Александра Дронина обучать их сына, скрыв, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
По словам жены убитого пенсионера, Ахтямов планировал купить собственное ружье.
26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в ульяновском поселке Вешкайма, убил двоих детей и воспитательницу, а затем покончил с собой. Перед этим он застрелил мужчину, которому принадлежало ружье, и ранил воспитательницу.
В убийце опознали 26-летнего Руслана Ахтямова. Утром 26 марта он вместе со своим соседом, 68-летним Александром Дрониным отправился пристреливать ружье Дронина. Тело пенсионера позже нашли неподалеку от детского сада.
Мотивы Ахтямова неизвестны. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что он «состоял на учете как психически больной». Вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко отмечал, что точной информации о том, стоял ли Ахтямов на психиатрическом учете, нет, «но в любом случае психические заболевания у него были» - по данным местных чиновников, он обращался к врачу по этому поводу в 2013 году.