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53 минуты назад

Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что слышал звуки, похожие на взрывы. По предварительной информации, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Соответствующее заявление Гладков сделал в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

«Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука», — говорится в сообщении.

В настоящий момент поиск источника звука продолжается. Губернатор Белгородской области пообещал доложить о результатах операции.

Позже он уточнил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе горит склад боеприпасов. Об этом ему сообщил глава Головинского сельского поселения Денис Золотухин.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,Денис Золотухин,
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