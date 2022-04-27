Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что слышал звуки, похожие на взрывы. По предварительной информации, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Соответствующее заявление Гладков сделал в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.
«Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука», — говорится в сообщении.
В настоящий момент поиск источника звука продолжается. Губернатор Белгородской области пообещал доложить о результатах операции.
Позже он уточнил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе горит склад боеприпасов. Об этом ему сообщил глава Головинского сельского поселения Денис Золотухин.