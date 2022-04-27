«Тихушник был»: житель поселка Вешкайма рассказали об убийце в детсаду

Жители поселка Вешкайма Ульяновской области, где произошла стрельба в детском саду «Рябинка» рассказали об подозреваемом в убийстве Руслане Ахтямове.
По словам одного из жителей, подозреваемый практически ни с кем не общался, а его отец тоже был скрытным и часто выпивал.
«Неприятный, я бы сказал. Ни с кем не разговаривал, тихушник такой был» - поделился местный житель.
Также мужчина рассказал, что семья Ахтямовых дружили с Александром Дрониным, владельцем ружья Иж-27, из которого, как считается, Руслан и устроил стрельбу.
Напомним, что утром 26 апреля предположительно Руслан Ахтямов 1996 года рождения, вооружённый ружьем Иж, убил воспитательницу, ранил ее помощницу и застрелил двоих детей пяти-шести лет, после чего покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.