Планировавший убийство Соловьева националист выпрыгнул в окно

Подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева украинский националист Владимир Степанов при задержании выпрыгнул в окно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Следственного комитета РФ. Сообщается, что сейчас подозреваемый находится в больнице. Его арест Басманный суд Москвы запланировал на 27 апреля.

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«В среду в Басманном суде запланированы аресты четырех подозреваемых. Правда, меру пресечения одному из них, Владимиру Степанову, скорее всего, будут избирать в больнице. Молодой человек, когда за ним пришли, выпрыгнул в окно и сломал ноги», — пишет издание.

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Кроме Степанова подозреваемыми по делу проходят дважды судимый инвалид первой группы Василий Стрижаков и маляр Максим Дружинин. По версии СКР, оба являлись участниками неонацистской группы National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Свою причастность к преступлению они не отрицают, суд уже арестовал их.

Еще один фигурант дела, предположительно. участвовал в заговоре, находясь под домашним арестом.

«Молодой человек был обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) весной прошлого года за участие в разборке группировок футбольных фанатов, а 28 апреля должен был предстать перед судом для рассмотрения своего уголовного дела по существу», — продолжило издание.

Всего в покушении на Соловьева подозреваются шесть человек.