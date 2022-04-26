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44 минуты назад

Возле детского сада "Рябинка" в Ульяновской области образовался стихийный мемориал

ТАССиещё 1

Стихийных мемориал образовался неподалеку от детского сада "Рябинка" в Вешкаймском районе Ульяновской области, где в результате стрельбы погибли двое детей и сотрудница учреждения. Об этом сообщил ТАСС во вторник уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Люльков.

"Да, несут и цветы, и игрушки", - сообщил Люльков.

Во вторник вооруженный мужчина пришел в детский сад и устроил там стрельбу. По данным источника ТАСС, причиной мог стать бытовой конфликт. Жертвами стали няня и двое детей, еще одна женщина пострадала, стрелявший покончил с собой. Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, владелец оружия установлен. По факту стрельбы в детском саду проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. На время следствия воспитанников детского сада перераспределят в другие дошкольные учреждения района.

28 апреля в Ульяновской области будет назначен днем траура по погибшим, на данный момент готовится соответствующий документ.

Происшествия,Видео,Валерий Грибакин,Росгвардия,
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