Стихийных мемориал образовался неподалеку от детского сада "Рябинка" в Вешкаймском районе Ульяновской области, где в результате стрельбы погибли двое детей и сотрудница учреждения. Об этом сообщил ТАСС во вторник уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Люльков.

Во вторник вооруженный мужчина пришел в детский сад и устроил там стрельбу. По данным источника ТАСС, причиной мог стать бытовой конфликт. Жертвами стали няня и двое детей, еще одна женщина пострадала, стрелявший покончил с собой. Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, владелец оружия установлен. По факту стрельбы в детском саду проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. На время следствия воспитанников детского сада перераспределят в другие дошкольные учреждения района.