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15 минут назад

Владельца ружья, из которого стреляли в ульяновском детсаду, нашли убитым

Никита Бородкин

Владелец ружья, из которого преступник сегодня убил трех человек в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области, найден убитым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Найдено тело владельца ружья, преступник его убил и пошел после этого в детский сад», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что во вторник, 26 апреля, в рабочем поселке Вешкайма в Ульяновской области неизвестный застрелил двоих детей и младшего воспитателя в детском саду, после чего покончил с собой. Еще одна сотрудница учреждения получила ранения.

Раскрыты подробности стрельбы в детском саду под Ульяновском

Стрелок стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Как рассказал его отец, он жил по соседству с владельцем ружья Александром Дрониным и часто ходил с ним стрелять в карьере.

Происшествия,Видео,Александр Дронин,
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