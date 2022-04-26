Владельца ружья, из которого стреляли в ульяновском детсаду, нашли убитым

Владелец ружья, из которого преступник сегодня убил трех человек в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области, найден убитым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Найдено тело владельца ружья, преступник его убил и пошел после этого в детский сад», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что во вторник, 26 апреля, в рабочем поселке Вешкайма в Ульяновской области неизвестный застрелил двоих детей и младшего воспитателя в детском саду, после чего покончил с собой. Еще одна сотрудница учреждения получила ранения.