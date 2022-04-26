Водитель грузовика насмерть сбил инспектора ДПС в Подмосковье

Водитель грузового автомобиля насмерть сбил лейтенанта полиции Михаила Межова, который нес службу на стационарном посту на трассе в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"По предварительным данным, 26 апреля в 09:02 на 74-м километре автодороги М-3 "Украина", в районе Наро-Фоминского городского округа, водитель, управляя грузовым автомобилем "Скания", совершил наезд на инспектора ДПС, который нес службу на стационарном посту", - сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД России добавили, что в результате ДТП сотрудник был госпитализирован и полученных травм скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
У лейтенанта Межова остались жена и двое несовершеннолетних детей.