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1 час назад

Водитель грузовика насмерть сбил инспектора ДПС в Подмосковье

ТАССиещё 2

Водитель грузового автомобиля насмерть сбил лейтенанта полиции Михаила Межова, который нес службу на стационарном посту на трассе в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Водитель грузовика насмерть сбил инспектора ДПС в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, 26 апреля в 09:02 на 74-м километре автодороги М-3 "Украина", в районе Наро-Фоминского городского округа, водитель, управляя грузовым автомобилем "Скания", совершил наезд на инспектора ДПС, который нес службу на стационарном посту", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД России добавили, что в результате ДТП сотрудник был госпитализирован и полученных травм скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

У лейтенанта Межова остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Происшествия,МВД России,ГИБДД,
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