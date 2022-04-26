Трамвай сошел с рельсов в Петербурге. Видео

ЧП с трамваем затруднило движение и электрического, и автомобильного транспорта во Фрунзенском районе Петербурга днем 26 апреля. В три трамвайных маршрута пришлось внести временные изменения. Об этом передает "Фонтанка" .

В 12:11 на Лиговском проспекте у трамвая № 25 при повороте у Расстанной улицы сошел с рельсов вагон, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Сейчас на месте работает аварийная бригада. Трамваи № 25 и № 49 пока следуют до конечной станции «Карбюраторный завод», а 16-й трамвай идет от площади Стачек до улицы Марата.