Устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Устроивший стрельбу в ульяновском детсаду состоял на учете как психически больной», - сказала Москалькова.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на отца стрелка сообщает, что он жил по соседству с владельцем ружья Александром Дрониным и часто ходил с ним стрелять в карьере.

Ранее сообщалось, что убийца не являлся владельцем оружия. Ружье, из которого были убиты двое детей и воспитательница в детском саду, было оформлено на 68-летнего Александра Дронина.

Самого Дронина обнаружили убитым, по предварительной информации, он был застрелен, сообщил ТАСС. Жена Дронина говорила, что утром муж поехал с ружьем на охоту в лес.