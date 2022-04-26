Устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
«Устроивший стрельбу в ульяновском детсаду состоял на учете как психически больной», - сказала Москалькова.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на отца стрелка сообщает, что он жил по соседству с владельцем ружья Александром Дрониным и часто ходил с ним стрелять в карьере.
Ранее сообщалось, что убийца не являлся владельцем оружия. Ружье, из которого были убиты двое детей и воспитательница в детском саду, было оформлено на 68-летнего Александра Дронина.
Самого Дронина обнаружили убитым, по предварительной информации, он был застрелен, сообщил ТАСС. Жена Дронина говорила, что утром муж поехал с ружьем на охоту в лес.
Во вторник, 26 апреля, в рабочем поселке Вешкайма в Ульяновской области неизвестный застрелил двоих детей и младшего воспитателя в детском саду, после чего покончил с собой. Еще одна сотрудница учреждения получила ранения.