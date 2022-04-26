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16 минут назад

Сын экс-топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи

Вероника Полынина

Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени Федор отверг версию о том, что его отец мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой.

Сын экс-топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи
Фото: ReutersReuters

22-летний студент Федор Протосеня утверждает, что его отец – не убийца. В разговоре с Daily Mail молодой человек предположил, что все трое членов его семьи стали жертвами убийства.

«Он любил мою мать и особенно Марию, мою сестру. Она была его принцессой. Он никогда не сделал бы ничего, что могло навредить им. Я не знаю, что произошло той ночью, но знаю, что мой отец не причинял им вреда», - сказал Федор.

Молодой человек также сообщил, что полиция попросила его ни с кем не обсуждать убийство семьи.

Напомним, 55-летнего Сергея Протосеню, его 53-летнюю жену и 18-летнюю дочь нашли мертвыми 21 апреля в их доме в испанском городе Льорет-де-Мар. Женщины были зарублены топором, а Протосеню обнаружили повешенным во дворе. По одной из версий, бизнесмен зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой.

Сообщалось, что Протосеня владел состоянием в 400 миллионов евро и обычно проживал во Франции, а в Испанию приехал на пасхальные праздники. Сын Федор во время убийства находился во Франции.

Daily Mail отмечает, что Протосеня не оставил предсмертной записки, а на орудии убийства не было обнаружено отпечатков пальцев. На теле бизнесмена не было пятен крови. Испанская полиция отказалась обнародовать результаты вскрытий тел, сославшись на «секретность полицейского расследования».

Происшествия,Сергей Протосеня,Новатэк,
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