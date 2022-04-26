Полковник МВД из Дагестана предстанет перед судом за теракты в Москве

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева, обвиняемого в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), боевики которого совершили теракты в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По версии следствия, полковник состоял в террористическом сообществе под руководством Магомедали Вагабова и в вооруженной банде Абаса Рамазанова. Он помог боевикам 12 лет назад совершить два теракта в московском метро, где погиб 41 человек. Исаев в настоящее время знакомится с материалами дела, состоящем из 150 томов, после чего предстанет перед судом.

Из материалов дела следует, что начальник кизлярского отдела полиции с 2009 года прикрывал деятельность бандитского подполья. В марте 2010 года, считает следствие, Исаев на своем автомобиле привез террористку-смертницу на автостанцию Кизляра, которая под одеждой прятала самодельную бомбу. Там она встретилась с сообщницей, также собиравшейся устроить самоподрыв, и вместе они на автобусе доехали до Москвы. Их сопровождали члены банды.

29 марта 2010 года террористки подорвали себя на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», унеся с собой жизнь 41 человека. Через два дня смертники совершили двойной теракт в Кизляре — был подорван заминированный автомобиль «Нива» у здания районного ОВД, вторая бомба сработала в толпе силовиков, собравшихся на месте первого теракта. Тогда погибли 12 человек.

Основная часть бандитов была уничтожена, соучастников терактов Пахрудина Ахмедова и Магомеда Нурова приговорили к пожизненному заключению. Они дали показания на полковника Исаева.