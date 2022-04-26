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1 час назад

Отдых россиян с детьми на фоне горящего дома сняли на видео

Александр Кузьмин

В Архангельской области россияне безмятежно отдыхали на фоне горящего дома. Снятую очевидцами видеозапись в городе Котлас публикует Telegram-канал BAZA. На ней видно, как взрослые и дети проводят время на детской площадке, недалеко от которой находится охваченное пламенем строение.

«Тихая, уютная и семейная атмосфера в Котласе. Жители города отдыхают на фоне горящего дома», – уточняет источник.

По данным канала, пожар случился в здании, которое ранее было расселено. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Происшествия,Пожары,Видео,
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