МВД объявило в розыск Марию Алехину

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

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«Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе без уточнения статьи.

21 апреля суд заменил Марии Алехиной наказание по «санитарному делу» на лишение свободы из-за нарушения условий ограничения свободы и постановил отправить ее в колонию на 21 день.

СМИ сообщали, что замена наказания связана с тем, что в январе Алехина дважды вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета. ФСИН расценил это как «злостное нарушение». Также с Алехиной взяли расписку с обязательством компенсировать стоимость браслета.