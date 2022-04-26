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49 минут назад

Алехину из Pussy Riot объявили в розыск

Вероника Полынина

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

МВД объявило в розыск Марию Алехину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе без уточнения статьи.

21 апреля суд заменил Марии Алехиной наказание по «санитарному делу» на лишение свободы из-за нарушения условий ограничения свободы и постановил отправить ее в колонию на 21 день.

СМИ сообщали, что замена наказания связана с тем, что в январе Алехина дважды вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета. ФСИН расценил это как «злостное нарушение». Также с Алехиной взяли расписку с обязательством компенсировать стоимость браслета.

Суд отправил в колонию участницу Pussy Riot Алехину

В сентябре 2021 года суд приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акции 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Происшествия,Мария Алехина,Алексей Навальный,МВД России,ФСИН,
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