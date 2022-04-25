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14 минут назад

ФБР изъяло у родственников Дерипаски ботинки и очки

Елена Прошина

Во время октябрьских обысков в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски в 2021 года в США агенты ФБР изъяли в качестве доказательств не только произведения искусства, предметы домашней утвари и финансовые документы, но и ботинки и очки. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg.

ФБР изъяло у родственников Дерипаски ботинки и очки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В агентстве напомнили, что обыски были связаны с делом об уклонении от санкций, введенных в 2018 году против миллиардера. Агенты ФБР пытались найти в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне доказательства этому.

В частности, в ходе рейда сотрудники бюро искали документы, связанные с компанией Gracetown Inc., которая зарегистрирована в 2006 году британским бизнесменом Грэмом Бонем Картером, троюродным братом актрисы Хелены Бонем Картер. Организация с 2013 года управляет выплатой налогов на недвижимость в связанном с Дерипаской доме в Нью-Йорке.

На данный момент оба здания, в которых прошли обыски, являются нежилыми. На входной двери таунхауса в Нью-Йорке висит объявление от коммунальной компании, предупреждающее о скором отключении газа и электричества в случае невыплаты задолженности в 400 долларов. Делом Дерипаски занимается спецгруппа при американском минюсте.

Хелена Картер,Олег Дерипаска,ФБР,
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