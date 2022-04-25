Кто поручил убить тележурналиста Соловьева

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Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса неонацистов, которые готовили теракты и убийства в Москве по заданию СБУ. Один из задержанных рассказал, что с февраля по март 2022 года присутствовал во время обсуждения на конспиративных квартирах заданий киевских спецслужб. В частности, они должны были поджигать машины с символикой поддержки военной спецоперации с буквой Z, а также военкоматы.

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Также неонацисты обсуждали план физического уничтожения российских журналистов. Среди тех, кого "заказал" Киев, - известные всей России ведущий Владимир Соловьев, главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также другие журналисты и политические деятели.

Еще двое задержанных рассказали, что получили задание от СБУ в кратчайшее сроки совершить убийство телеведущего Владимира Соловьева. По плану они должны были взорвать его машину вместе с ним. После этого неонацисты собирались скрыться на Украине. Причем для этого у них уже были заготовлены поддельные паспорта граждан Украины.

На оперативных кадрах показано также огромное количество нацисткой символики, как немецкой, так и украинской, которая была обнаружена у задержанных. Также у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь готовых к применению "коктейлей Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов различного калибра. Всего были задержаны шесть человек.

Сразу после запланированного убийства телеведущего шестеро неонацистов по поддельным паспортам собирались сбежать на Украину. Фото: ЦОС ФСБ РФ

"Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством ... Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

По словам Бортникова, "подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей - всего шесть человек.

По данным СК, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.

"Что, европейцы, вы довольны? Ну как, нацики, торжествуете? Бандеровские ваши прихлебатели, как обычно, пытаются выполнить задачу . Это же так естественно. Или вы опять сделаете вид, что это мы все сами придумали? Лгать как дышать... У Гитлера личным врагом был Левитан.

У бандеровской нацистской сволочи личными врагами являются наследники Левитана: Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Женя Попов, Тигран Кеосаян и многие другие..." - сказал Соловьев в эфире своей программы. Журналист отметил, что "наше дело правое, победа будет за нами".

Кроме убийства известных журналистов неонацисты по заданию СБУ планировали совершить несколько резонансных акций и терактов в Москве