Нижегородский пенсионер расправился с семьей и покончил с собой

В Нижегородской области найдены тела жителей деревни Ягодное, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

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По версии следствия, вечером 24 апреля в ходе семейной ссоры 64-летний пенсионер выстрелил из револьвера в 50-летнего пасынка и 72-летнюю жену, после чего покончил с собой. Женщина погибла на месте, а ее сына госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости.

Следователи провели детальный осмотр места расправы. Изъят револьвер. Законных оснований для хранения оружия у пенсионера не было. По делу назначен ряд судебных экспертиз.