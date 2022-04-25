Пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Брянске, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

"По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре [на нефтебазе]", - сказал собеседник агентства.

Ведомство также сообщило, что эвакуация населения в районе горящей нефтебазы не планируется.

В пресс-службе уточнили, что к месту происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания.

Пресс-служба городской администрации Брянска сообщила ТАСС, что занятия в школах сегодня идут штатно. "Школы и детсады в городе сегодня работают штатно. Занятия идут по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска произошел ночью. По данным региональных властей, на территории горят резервуары.

Крупный пожар произошел на двух объектах в Брянске, о причинах нет информации. Ночью в соцсетях начали появляться фото и видео двух крупных пожаров. При этом МЧС официально подтверждает информацию только об одном: горят резервуары нефтебазы «Транснефть — Дружба». Представитель экстренных служб сообщил, что при пожаре никто не пострадал, угрозы жилым домам нет, а концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена.

Судя по видео, пожары были видны с расстояния в несколько километров, а в свете зарева видимость была почти как днем. Пожару присвоен повышенный ранг, тушение продолжается. Патрули ДПС перекрыли подъезд к нефтебазе и пускают только машины оперативных служб. Рассказывает корреспондент Business FM в Брянске Василий Осипов:

— Не совсем понятно, где точно находится возгорание. В МЧС подтвердили, что пожар произошел на нефтебазе брянского филиала АО «Транснефть — Дружба». Если говорить об этом месте, эта зона находится между Фокинским и Володарским районами Брянска, вблизи нее располагаются дачные участки. На имеющихся кадрах видно, что там два четких столба дыма. Один как раз в этой дачной зоне между двумя районами в пригороде, а другой непосредственно в Фокинском районе на Московском проспекте. Пока из того, что известно, подтверждено: горит брянский филиал АО «Транснефть — Дружба», их нефтебаза. Она находится около желзнодорожной платформы 125-й километр. Но есть столб дыма еще в другом месте, он уже ближе к Московскому проспекту в Фокинском районе. Расстояние между ними где-то десять километров.

— Что там находится?

— Ближайшая точка — это больница РЖД.

Главный редактор новостного сайта «Брянский ворчун» Александр Чернов говорит, что перед началом пожара слышал громкие хлопки:

— Пожары, а их два, настолько сильные, что их не могут потушить с двух часов ночи. Они еще будут гореть, вероятно, не один час. Горят два склада ГСМ, их тут по-простому называют нефтебазы. Один объект в Фокинском районе города Брянска, находится на московском направлении на выезде из города, а второй между двумя районами — Фокинским и Володарским. Что там на самом деле на этих складах, я не скажу и никто не скажет. МЧС сообщило о том, что выехали на план тушения этого пожара, а минут через 40 это сообщение исчезло с сайта МЧС и больше там не появилось. В утренней сводке МЧС, которая вышла в семь утра, ничего не говорится о том, что есть ЧС, упоминаются лишь пять техногенных пожаров очень осторожно. Как бы это только один объект официально считается нефтебазой, а второй объект — просто объект.

— Жители писали, что перед пожаром были слышны хлопки.

— Я сам слышал хлопки. Засиделся сегодня, и где-то около двух ночи, у меня балконная дверь открыта, я эти хлопки тоже слышал. До такой степени, мне показалось, что меня слегка на стуле подбросило. Было не менее четырех хлопков. Заявляют, что как минимум один дом эвакуирован и вроде как отключен от газоснабжения.

В МЧС сообщают, что для тушения привлекли силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.

Нефтебаза «Транснефть — Дружба» входит в систему крупного нефтепровода «Дружба», по которому нефтепродукты идут на экспорт в Европу. «Дружба» — крупнейший магистральный нефтепровод в мире, его общая протяженность почти девять тысяч километров. Маршрут начинается в Самаре, тянется до Брянска, затем в районе белорусского города Мозырь он разделяется на два направления. Северный нефтепровод проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южный — Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. По нефтепроводу идет продукция крупных нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области и Башкирии. Российский участок эксплуатируется АО «Транснефть — Дружба».

В Белгородской области 1 апреля был пожар на нефтебазе, тогда сообщалось об обстреле с украинских вертолетов. Последние две недели в приграничных российских областях, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской, действует «желтый» уровень опасности по классификации Национального антитеррористического центра. Он вводится «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта».

Пожар на нефтебазе «Транснефть-Дружба» на площади в 1500 квадратных метров в городе Брянске был локализован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Пожар разгорелся на объекте по адресу Московский проспект, дом 91 этой ночью 25 апреля.

В Брянске пожар на нефтебазе в Фокинском районе локализован на площади 1500 кв. м, — рассказал источник агентства.

Ранее стало известно о возгорании на территории нефтебазы, которая находится на Московском проспекте Фокинского района. Пожар произошёл в ночь на 25 апреля. На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, эвакуировать население не планируют. Также уточняется, что угрозы жилым домам из-за пожара на нефтебазе в Брянске нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена.

Позже издание сообщило о другом возгорании: резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. О пострадавших также информации не поступило. Огонь охватил резервуар объёмом 10 тысяч кубометров.

Начало пожара на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Оперативные сводки».

На публикуемом видео раздается мощный взрыв, после чего хранилище топлива загорается.

На месте работают пожарные расчеты.

Это уже второе возгорание на нефтехранилищах в Брянской области за ночь. Ранее сообщалось, что резервуар с дизельным топливом загорелся на Снежетьском валу на территории нефтяного комплекса. Огонь охватил резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров.