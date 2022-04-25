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21 минуту назад

В Москве произошла массовая драка

Свободная пресса

Массовая драка с участием 10-12 человек произошла на востоке Москвы.

В Москве произошла массовая драка
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Известия», по словам заметившего стычку, около дюжины людей скопились в районе дома №22 на Халтуринской улице.

Полиция следует к месту происшествия.

Ранее "Свободная пресса" писала, что сотрудника полиции избили в центре Москвы. Инцидент случился на Комсомольском проспекте. Также известно, что в драке правоохранителю оторвали погоны.

В настоящий момент известно об одном задержанном.

Также сообщалось, что за первые три месяца 2022 года ущерб от преступлений в России достиг 123 миллиардов рублей. Это на 9 процентов меньше, чем за первый квартал 2021 года

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