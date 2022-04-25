В Москве произошла массовая драка

Как сообщают «Известия», по словам заметившего стычку, около дюжины людей скопились в районе дома №22 на Халтуринской улице.

Ранее "Свободная пресса" писала, что сотрудника полиции избили в центре Москвы. Инцидент случился на Комсомольском проспекте. Также известно, что в драке правоохранителю оторвали погоны.

Также сообщалось, что за первые три месяца 2022 года ущерб от преступлений в России достиг 123 миллиардов рублей. Это на 9 процентов меньше, чем за первый квартал 2021 года