На нефтебазе в Брянске вспыхнул крупный пожар

На нефтяной базе в Брянске загорелись резервуары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.

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«Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все службы выехали на место происшествия.