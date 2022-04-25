На нефтебазе в Брянске вспыхнул крупный пожар

На нефтяной базе в Брянске загорелись резервуары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.
«Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что все службы выехали на место происшествия.
Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг. Пожарно-спасательные расчеты по прибытию установили, что горение происходит на территории нефтебазы. Более подробная информация пока неизвестна.