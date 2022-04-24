Взрыв в Ступино могли устроить для сокрытия убийства

В рамках расследования дела о взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном городе Ступино, произошедшего 11 апреля, следователи выдвинули версию о том, что он мог быть попыткой скрыть убийство. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Журналисты напомнили, что взрыв разрушил несколько этажей жилого дома и унес жизни шести человек, в том числе троих детей. На начальном этапе в полиции рассматривали обычную техническую версию, к примеру, неисправность оборудования.

Но в процессе расследования судмедэксперты удалось выявить перелом подъязычной кости у Олеси Зарубиной, в квартире которой и произошел взрыв газа.

Перелом кости, обычно возникающий при удушении, дал основания следователям предположить, что Алексей Зарубин, муж Олеси, мог взорвать газ, чтобы скрыть следы преступления. Косвенной уликой послужило то, что за неделю до взрыва он закрыл вентиляционные выходы, якобы для того, чтобы «потравить в квартире насекомых».

Но эта версия у следствия все же не является основной, так как такую травму женщина могла получить и во время обрушения домовых конструкций. Соседи семейной пары отметили, что Зарубины жили дружно, мотивов для убийства не было.