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30 минут назад

В Испании арестован знаменитый «аферист из Tinder»

BFM.RU

Полиция Испании задержала 31-летнего израильтянина Саймона Левиева, известного также как «аферист из Tinder». Он прославился после того, как о нем снял документальный фильм сервис Netflix.

В Испании арестован знаменитый «аферист из Tinder»
Фото: ТАССТАСС

Левиев (настоящее имя Шимон Хают) уже отбыл срок в Израиле после ареста за использование фальшивого паспорта в Греции.

Как пишет Daily Mail, сейчас 31-летний мужчина находится под следствием в связи с использованием поддельных водительских прав. Их изъяли после того, как его Maserati стоимостью 80 000 фунтов стерлингов застрял на испанском пляже во время дневной прогулки с русской блондинкой.

Сам Левиев представился полицейским другим именем — Майкл Билтон — и предъявил фальшивую лицензию. Однако страж порядка узнал мошенника, потому что смотрел фильм о нем. Полицейский обратился в суд южного портового города Альхесирас с просьбой возобновить расследование в отношении Левиева.

Как стало известно ранее, мошенник искал девушек в приложении для знакомств Tinder. Он представлялся торговцем бриллиантами, ведущим роскошный образ жизни. Левиев сближался с жертвами и выманивал у них крупные суммы под разными предлогами.

Происшествия,Майкл Билтон,Netflix,
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