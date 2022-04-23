В Испании арестован знаменитый «аферист из Tinder»

Полиция Испании задержала 31-летнего израильтянина Саймона Левиева, известного также как «аферист из Tinder». Он прославился после того, как о нем снял документальный фильм сервис Netflix.

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Левиев (настоящее имя Шимон Хают) уже отбыл срок в Израиле после ареста за использование фальшивого паспорта в Греции.

Как пишет Daily Mail, сейчас 31-летний мужчина находится под следствием в связи с использованием поддельных водительских прав. Их изъяли после того, как его Maserati стоимостью 80 000 фунтов стерлингов застрял на испанском пляже во время дневной прогулки с русской блондинкой.

Сам Левиев представился полицейским другим именем — Майкл Билтон — и предъявил фальшивую лицензию. Однако страж порядка узнал мошенника, потому что смотрел фильм о нем. Полицейский обратился в суд южного портового города Альхесирас с просьбой возобновить расследование в отношении Левиева.