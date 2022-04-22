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1 час назад

Аферисту из Tinder Саймону Леваеву грозит тюрьма в Испании

Елена Прошина

В Испании выдали орден на арест израильского мошенника Саймона Леваева (Шимон Хают), также известного как «аферист из Tinder».

В Испании выдали ордер на арест афериста из Tinder
Фото: соцсети соцсети

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент с 31-летним Леваевым произошел еще в 2019 году. Тогда полиция в испанском городе Альхесирас задержала с поддельными водительскими правами некоего Майкла Билтона. Автомобиль мужчины — Maserati стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов — застрял на пляже. Он предъявил местным полицейским лицензию, оказавшуюся недействительной. Машину «Билтона» эвакуировали, а самого водителя отпустили, записав его адрес для дальнейшей связи. Отмечается, что с ним в Испании отдыхала «загадочная русская блондинка».

Затем один из полицейских, посмотрев документальный фильм Netflix, опознал в Билтоне «афериста из Tinder». Сотрудники правоохранительных органов попытались связаться с мужчиной, но ничего не вышло. В итоге полицейские обратились в суд города Альхесирас, требуя возобновить в отношении мошенника уголовное расследование. Теперь Леваеву грозит тюремное заключение.

Происшествия,Шоу-бизнес,Майкл Билтон,
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