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41 минуту назад

В Воронеже фигуранту дела о доведении до солдата суицида изменили приговор

ТАССиещё 1

Суд изменил приговор об условном сроке капитану запаса Дмитрию Прохорову, который обвинялся в доведении рядового Степана Цымбала до самоубийства, и признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему назначено шесть лет колонии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.

Воронежский суд изменил приговор по делу о доведении солдата до суицида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале суд приговорил Прохорова к условному сроку на четыре года с испытательным сроком два года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

"Приговор изменен, представление прокурора удовлетворено, апелляционная жалоба защитника и Прохорова оставлены без удовлетворения. Признан виновным и по пункту "а", и по пункту "в" части 3 ст. 286 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы общего режима сроком на шесть лет реальных, до этого было условно", - сказал ТАСС представитель суда.

Собеседник агентства отметил, что судебное заседание было обеспечено через видео-конференц-связь со Вторым Западным окружным военным судом. Прохоров находился в Воронежском гарнизонном военном суде. Обвиняемый был задержан в зале и взят под стражу, также он лишен звания капитана запаса.

Ранее судом было установлено, что в феврале 2019 года Дмитрий Прохоров, являясь начальником рядового Степана Цымбала, через единичные угрозы и физическое насилие велел ему найти спиртные напитки, пропавшие из машины обвиняемого, и людей, причастных к этому. По версии Прохорова, он "лишь похлопал рядового", не желал ему зла и не мог предвидеть последствий. Фигурант дела не признал вину, также на тот момент суд не выявил достаточных данных, свидетельствующих о прямой связи между действиями Прохорова и самоубийством солдата.

Происшествия,Дмитрий Прохоров,
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