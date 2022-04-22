Кадр из сериала «След» выдали за убийство на Украине

Российская актриса Светлана Васильева подтвердила, что распространенное в украинских социальных сетях фото с якобы «зверствами» российских военных в селе Бородянка, на самом деле является кадром из сериала «След» с ее участием.
Соответствующее заявление она сделала в интервью «Известиям».
Васильева отметила, что снимок является скриншотом из серии «Неформалка». В ней актриса в роли жертвы лежит в коллекторе. По словам Васильевой, люк был настоящим, но не действующим, а находится он в промзоне Москвы. Также актриса поделилась, что во время съемок провела в коллекторе всего несколько минут, аккуратно лежа на подстилке.
«Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале «След». Серия называлась "Неформалка". Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии», — добавила она.
Васильеву удивило, что Telegram-каналы с полной уверенностью заявляли, что на снимке убитая украинка.
«Как-то это все настолько низко. Неприятно. Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис — "на войне все средства хороши". Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда все закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют», — отметила актриса.
Васильева подчеркнула, что крайне важно сделать опровержение данной информации, чтобы в дальнейшем все «критичнее относились к подобным публикациям».