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24 минуты назад

Актриса Васильева подтвердила, что кадр из «Следа» с ее участием выдали за убийство на Украине

Елена Прошина

Российская актриса Светлана Васильева подтвердила, что распространенное в украинских социальных сетях фото с якобы «зверствами» российских военных в селе Бородянка, на самом деле является кадром из сериала «След» с ее участием.

Кадр из сериала «След» выдали за убийство на Украине
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Соответствующее заявление она сделала в интервью «Известиям».

Васильева отметила, что снимок является скриншотом из серии «Неформалка». В ней актриса в роли жертвы лежит в коллекторе. По словам Васильевой, люк был настоящим, но не действующим, а находится он в промзоне Москвы. Также актриса поделилась, что во время съемок провела в коллекторе всего несколько минут, аккуратно лежа на подстилке.

«Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале «След». Серия называлась "Неформалка". Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии», — добавила она.

Васильеву удивило, что Telegram-каналы с полной уверенностью заявляли, что на снимке убитая украинка.

«Как-то это все настолько низко. Неприятно. Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис — "на войне все средства хороши". Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда все закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют», — отметила актриса.

Васильева подчеркнула, что крайне важно сделать опровержение данной информации, чтобы в дальнейшем все «критичнее относились к подобным публикациям».

Происшествия,Светлана Васильева,
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