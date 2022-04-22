Кадр из сериала «След» выдали за убийство на Украине

«Как-то это все настолько низко. Неприятно. Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис — "на войне все средства хороши". Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда все закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют», — отметила актриса.