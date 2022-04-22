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37 минут назад

Против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело

Lenta.ru

Журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про Вооруженные силы (ВС) России. О возбуждении против него дела сообщило издание Baza.

Против Ильи Красильщика возбудили уголовное дело
Фото: ТАССТАСС

По его информации, поводом для возбуждения дела стала публикация Красильщика в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), посвященная событиям в украинском городе Буча.

Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ»). Максимальное наказание, которое грозит журналисту — лишение свободы сроком до трех лет.

Красильщик сообщения об уголовном деле публично пока не прокомментировал.

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Ранее стало известно, что компанию Google в России оштрафовали на 4 миллиона рублей. Поводом стало неудаление на принадлежащем корпорации видеохостинге YouTube недостоверных данных о ВС России. Помимо того, Google оштрафовали на 7 миллионов рублей из-за публикаций на YouTube с призывами совершать теракты и диверсии на территории России.

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ 4 марта. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Максимальное наказание по ней предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Происшествия,Илья Красильщик,Владимир Путин,Минюст России,Верховный суд,Google,
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