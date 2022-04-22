Против Ильи Красильщика возбудили уголовное дело

Журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про Вооруженные силы (ВС) России. О возбуждении против него дела сообщило издание Baza.

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По его информации, поводом для возбуждения дела стала публикация Красильщика в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), посвященная событиям в украинском городе Буча.

Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ»). Максимальное наказание, которое грозит журналисту — лишение свободы сроком до трех лет.

Красильщик сообщения об уголовном деле публично пока не прокомментировал.

Ранее стало известно, что компанию Google в России оштрафовали на 4 миллиона рублей. Поводом стало неудаление на принадлежащем корпорации видеохостинге YouTube недостоверных данных о ВС России. Помимо того, Google оштрафовали на 7 миллионов рублей из-за публикаций на YouTube с призывами совершать теракты и диверсии на территории России.